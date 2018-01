USA-le kulda ja karda toonud immigrandid: Trump solvas meid

2008. aasta olümpiamängude avatseremoonial USA lippu kandnud keskmaajooksja Lopez Lomong on USA-s elanud alates 16. eluaastast, kuid on pärit Lõuna-Sudaanist. Oma kommentaaris presidendi sõnavõtule julgustas ta kõiki immigrante.

Meb Keflezighi, kes võitis 2004. aasta olümpial maratonis hõbemedali, ütles Runner’s Worldile antud intervjuus, et Trumpi sõnavõtt oli ebameeldiv, aga mitte üllatav. «Kahju on selliseid sõnu kuulda, sest me oleme inimesed. Inimesed tulevad siia, et leida endale kodu ning saada võimalus elada iseseisvalt. Olen ise üritanud alati ühiskonnale positiivsust tagasi anda,» ütles ta.