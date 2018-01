Nabi jätab EMi vahele ja keskendub MMile

Hakkama saaks Eesti vägilane kindlasti. Selles on ka Nabi veendunud, kuid potentsiaalsed vigastused võivad tuleviku sootuks segamini paisata. «Järgmised aastad on väga tihedad ja rasked. Eks ma annan aasta järele, äkki motiveerib järgmiseks,» selgitas eestlane.

Kõik jõupingutused ja ootused on suunatud oktoobri lõppu, kui maailma parimad maadlejad võistlevad Ungaris Budapestis MM-tiitli nimel. Eest rahvas on harjunud medalitega. Kas tuleb järgmine? «Soov on hästi esineda ning tahaks loota, et aasta kujuneb edukaks. Loodetavasti olen konkurentsis ja suudan maailma tippudega maadelda,» lõpetas Nabi.