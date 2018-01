Arglikuks jäänud Pärnu pani end raskesse seisu

«Algusega läks hästi pikalt,» ohkas Keel pärast mängu intervjuus. «Esimese geimi kaks mõtlemisaega ja mõlemad tehnilised ajad kulusid ka selle jutu peale ära, et keda me häbeneme. Siis hakati lõpuks mängima ja võitlema.»

Esimese halva uudise said pärnakad juba enne mängu, kui selgus, et nurgaründaja Taavet Leppik on haigestunud grippi. Leppik on praegu Pärnu tugevaim lüli servi vastuvõtul, lisaks oli ta rünnakul meeskonna resultatiivseim mõlemas eurosarja avaringi mängus Küprose klubi Pafosega.

Nagu karta võis, mõjutaski Leppiku puudumine nii Pärnu kaitse- kui ka ründemängu olulisel määral. Ka Keel märkis, et eriti tuntavalt kõikus seetõttu just kodumeeskonna servi vastuvõtt. Avageim kaotati 22:25, ent teises geimis julgus kasvas ja see pöörati kindlalt 25:19 enda kasuks. Pärnu hakkas ise paremini tegutsema, vastased sunniti aga senisest rohkem eksima.

Kahes järgmises geimis näitas Menen aga head vastuvõttu, kallutas geimid 25:19 ja 25:22 enda kasuks ning võitis 3:1.

«Milles vahe oli? Mängukindluses oligi,» tõdes Keel. «Meie nurgaründajad kustusid neljandas geimis ära, ründasid vajalikel hetkedel auti. Nende omad mitte. Oskuste ja stabiilsuse vahe,» tõdes Keel ning jõudis jutuga tagasi mängu alguse juurde.

«See on see, et meie oleme Põhjamaa mehed. Ei pea alati olema, võiks ka keema minna! See annab mängule iseloomu. Kõrvalt jälgides käivitume liiga kaua, selles ongi see asi,» nentis ta. «Kohati me vaatame, kuidas sõber palli mängib, me pole ise mängus sees. Väga oleks tahtnud viiendat geimi mängida, aga mis sa teed.»

Edasipääsuks peaks Pärnu nüüd võitma võõrsil kindlasti 3:0 või 3:1 ja lootma viimasel juhul edule kuldses geimis. Avamängus jäädi hätta 24 punkti toonud Julian Winkelmülleriga, kelle sarnast liidrit Pärnul seekord – osalt ka Leppiku puudumise tõttu – polnud. Robert Juchnevic tõi Pärnu parimana 17 punkti, Toms Švans lisas 15 ning Kevin Saar 12 ja Edvinas Vaškelis 11 punkti.

Vastaste kapten Jelle Sinnesael märkis samuti, et võit võeti entusiasmiga. Kordusmängu eel jäi ta aga ettevaatlikuks. «Olen kindel, et Pärnul pole enam midagi kaotada ning sellised mängud on kõige ohtlikumad. Kindlasti tuleb seal hoopis teistsuguse mäng,» sõnas Sinnesael.

Meneni ridadesse kuulus veel hiljuti ka Rait Rikberg, kuid libero naasis kodumaale ja aitas seekord hoopis eilset kohtumist teleülekandes kommenteerida. Sinnesaeli sõnul tuntakse Rikbergist Belgias endiselt puudust, ehkki tema asemele on toodud portugallane Bernardo Cabral e Silva.

«Tunneme Raidust puudust, aga ta muretses perekonna pärast. Ta polnud Belgias õnnelik. Mul on endal kaks last ning tean, mida ta tunneb – olen ise paar päeva kodust eemal ja tunnen neist juba puudust,» nentis Sinnesael. «Uuel liberol on veel palju õppida, aga ta on ka kõigest 21-aastane. Praegu ei saa teda veel Raiduga võrrelda.»

Keel avaldas kordusmängu eel ennekõike lootust, et haigused kedagi rohkem maha ei niida. «Ehk ei teki uusi baktereid ehk linna pealt! Ei olnud see vahe nüüd ka nii suur – mingid oskused on vastastel paremad, aga need pole nii otsustavalt paremad, et me ei võiks edasipääsust mõelda,» sõnas ta.

CEV Challenge Cupi kaheksandikfinaali korduskohtumine Pärnu ja Meneni vahel peetakse 31. jaanuaril.