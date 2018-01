Postimees ja Kanal 12 teevad Kanepi ja Kontaveidi järgmistest mängudest otseülekande

AS Eesti Meedia peaprodutsent Marko Kaljuveer kinnitas, et ettevõte on omandanud Eesti mängijate osalusel peetavate tennise Austraalia lahtiste meistrivõistluste kohtumiste näitamise õigused alates kolmandast ringist. Seega kui Kanepi ja Kontaveit on mõlemad järgmises matšis võidukad ja lähevad omavahel neljandas ringis vastamisi, näitavad Eesti Meedia kanalid ka kahe eestlanna omavahelist matši.