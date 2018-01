Anett Kontaveit: väga omapärane varjude mäng oli

Selle kohta, et ta tegi koos Kaia Kanepiga Eesti tenniseajalugu, lausus Kontaveit: «Ma arvan, et see on Eesti tennisele supersaavutus. Nii väikesest riigist kaks mängijat korraga Suure slämmi turniiri kolmandas ringis – see on kõva asi! Aga eks me ajame siin siiski kumbki oma asja.»