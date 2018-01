Kanepi astub väljakule Kontaveidist varem

Kanepi-Navarro kohtumisele eelneb kolm mängu. Üks meeste üksikmäng (Edmund-Basilašvili), naiste paarismäng (Safarova-Strycova vs. Olaru-Savtšuk), meeste paarismäng (Albot-Chung vs. Kontinen-Peers). Esimene kohtumine algab Eesti aja järgi kell 2 varahommikul.

ENNE MÄNGU:

Omavahel on Kanepi ja 29-aastane Suarez Navarro kohtunud lausa üheksal korral. Kanepi on tundnud võidurõõmu viiel korral, Suarez Navarrol on neli võitu. Viimati oldi vastamisi 2014. aasta US Openi 1/16-finaalis, kui Kanepi võitis 7:5, 6:0.