Kanepist sai Austraalia lahtiste vanur

Austraalia lahtiste neljandal mängupäeval langes naiste üksikmängu teises ringis konkurentsist Mirjana Lucic-Baroni (WTA 32.), kes kaotas 3:6, 1:6 Aliaksandra Sasnovitšile (WTA 87.). See tähendab, et 32 võistlustulle jäänud naistennisistist on kõige eakam meie Kaia Kanepi (WTA 79.).