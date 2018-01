Austraalia lahtised muutuvad ohtlikuks: kraadiklaas näitas 69 kraadi!

Kuumus on Austraalia lahtistel paraku tavaline teema. Varasematel aastatel on nii mõnigi tennisist mängult haiglasse viidud, rääkimata siis poolehoidjatest. Kaks areeni (ühel neist mängivad homme ka Anett Kontaveit ja Jelena Ostapenko – toim) on küll katuse all, ent nagu aru saada ei olnud ka katusest Djokovici ja Monfilsi mängul abi. Ülejäänud väljakutel mängivad tennisistid peavad saatusega leppima.

Ka nüüd on Austraaliat tabanud kuumalaine ning lähipäevadel ennustatakse temperatuuri tõusu suisa 43 pügalani. Ka Kaia Kanepil pole homme kerge – tema kohtumise ajaks (Eestis kell 8-9 hommikul, Austraalias kell 17-18) Carla Suarez Navarroga ennustab ilmajaam 34 kraadi. Samas oleneb paljugi eelnevatest mängudest – mida hiljem nad väljakule saavad, seda kiiremini on ka temperatuur õhtu eel langenud.

Kliima teemal on sõna võtnud ka Austraalia teadlased ning Dr Kathryn Boweni sõnul peaksid korraldajad inimestega rohkem arvestama. «Meil ei ole vaja tuua kraadiklaase. Oli selge, et nad mõlemad kannatasid. See muutub juba perversseks. Sportlased on nüüd märkimisväärse pinge all ning korraldajad peaksid otsuseid vastu võtma, kui asi muutub eluohtlikuks!»