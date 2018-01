Andres Sõber asus Aseri koolis tööle õpetajana

«Uurisin juba enne kooliaasta algust, ega kooli kehalise kasvatuse õpetajat vaja ole. Siis ei olnud. Aga nüüd langes üks õpetaja ära ja pakutigi kohta mulle,» ütleb Sõber. «Nii nagu mul on treenerina oma nipid, nii on mul ka õpetajana.»

«Minu jutt on konkreetne. Enamikele lastele mu võtted meeldivad. Ja nendele, kes kohe ei mõika, et tunnis olen peremees mina, teeme asjad kiiresti sedasi selgeks, et peagi probleeme enam ei esine.»

«Ega ma polegi kunagi selle peale välja läinud, et vaadake nüüd, mina olen Andres Sõber. Lastele tuleb oma tegudega näidata, et sa oled autoriteet. Aga kui mõni hakkab vaidlema, siis olen tõesti öelnud, et kuulge, mind on kahel korral Eesti parimaks korvpallitreeneriks valitud,» muigab Raplamaalt pärit Sõber, kes jätkab ka Viru-Nigulas kahele noortegrupile korvpallitreeningute andmist.