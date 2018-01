Dener Jaanimaa vahetas Saksamaal meeskonda

Seni MT Melsungenis mänginud Jaanimaa sõlmis Lübecki klubiga lepingu 2021. aasta suveni. Seejuures märkis klubi oma kodulehel, et leping kehtib nii kõrgliigas kui ka esiliigas mängimise kohta. Tegu on loogilise märkusega, sest püsimajäämise nimel võitlev Lübecki klubi on praegu 16. kohal, tabeli kahest viimasest meeskonnast vaid punkti jagu ees.

Jaanimaa, kes hakkab uues klubis kandma särki numbriga 24, mängib Saksamaal juba alates 2011. aastast. Varem on ta esindanud EHV Aue, ThSV Eisenachi, HSV Hamburgi, THW Kieli ja viimati MT Melsungeni meeskonda.

«Mul on väga hea meel, et sain nii lühikese ajaga Lübbecke ridadesse siirduda,» lausus Jaanimaa uue tööandaja kodulehele. «Annan endast parima, et aidata võistkonnal liigasse püsima jääda.»

«Dener on jaoks täpselt see tugevdus, keda otsisime. Ta on võimeline meid kohe aitama, 28-aastasena on ta käsipalluri parimas vanuses ja ka liiga on talle tuttav. Tänu Denerile saame tagaliinis mängu mitmekesisemaks ja võimsamaks muuta,» kiitis peatreener Aaron Ziercke eestlast.

Vastuolud senise treeneriga?

Oktoobris rääkis Jaanimaa Postimehele, et pole rahul sellega, kuidas Melsungeni peatreener Michael Roth eelistab talle samal positsioonil mängivat Saksamaa koondislast Michael Müllerit. «Jah, ma olen pettunud ja häiritud. Ma pole kuskil ega kunagi soovinud olla viriseja, aga kui tõesti pole millestki näha, et teine mees oleks minust parem mängija. Ma pole ka ainuke, kes nii arvab, aga eks siin loevad veidi teised tegurid,» pihtis Jaanimaa toona.