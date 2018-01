Kelk maratonirajast: kuidagi saaks ära kakerdada, aga suurel laulupeol ei paku

45. Tartu Maratonini on tänase seisuga jäänud 27 päeva, mistõttu on paslik heita pilk rajal valitsevatele lumeoludele. Tartu Maratoni rajameistri Assar Küti sõnul on Elva ümbruses umbes 6-7 cm lund, Otepääl aga vähemalt 10 cm.