Johaug tegi Norra suusaliidu sadu tuhandeid eurosid vaesemaks

Lisaks Johaugile on suusaliit pidanud viimasel ajal raha kulutama ka Martin Johnsrud Sundby kaitsmisele. Temagi kohtukuludeks läks umbes 343 000 eurot ehk kahe juhtumi peale kokku on suusaliit pannud magama 700 000 eurot.

«Need on suured summad, mida oleks saanud kasutada muul otstarbel, aga leidsime, et kohtusse minek on oluline, sest kummalgi juhul polnud mingit märki teadlikust keelatud ainete kasutamisest,» lisas Bjervig.

Norralaste seas tekitas küsimust seegi, et kopsakaid sponsorlepinguid omavad suusatajad oleksid mõlemad suutnud oma kulude eest isa maksta. «Meil on põhimõte, et aitame kõiki abivajajaid. Pole tähtis, kui suur on nende sissetulek: suhtume kõikidesse võrdselt,» selgitas Bjervig.