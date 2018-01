Rootsi aasta sportlaseks valiti Kanteri mantlipärija

Stahli juhendab meilegi hästi tuttav islandlane Vesteinn Hafsteinsson, tema mänedžer on aga Hans Üürike. Stahl pole saladust teinud, et tema eeskuju on Gerd Kanter.

«Usun, et kui Gerd Kanter lõpetab kord tippspordi, siis teeb ta seda väärikalt. Ta on olnud aastaid mu iidol ning tean, et tal on veel midagi varuks.»