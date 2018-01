Andunud fänn pani Liverpooli auks oma tütrele kummalise nime

YNWA tähistab You'll Never Walk Alone’i, mis on Liverpooli jalgpalliklubi üheks tunnuslauseks.

«Saime suvel teada, et saame tütre. Otsustasin talle klubi järgi nime anda. Ma olen kogu elu Liverpooli toetanud ning tahtsin teda just nii kutsuda – YNWA,» ütles Solheim.

Kuigi Solheim on eluaegne Liverpooli fänn ning sai oma esimese Liverpooli särgi juba kolme kuu vanuselt, pole ta veel kordagi jõudnud Anfieldile mängu vaatama minna. «See on minu unistus. Ka minu isa on Liverpooli toetaja ning tema käis esimest korda staadionil, kui ta oli 50-aastane,» oli värske isa lootusrikas, et kord jõuab kätte ka tema aeg.