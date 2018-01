Käispalli EM-blogi: ülikogenute ja verinoorte kooslus toimib!

«Esimeses vahegrupis on Serbia ja Valgevene edasipääsulootused kustunud, aga vett võivad nad segada. Samas on raskes seisus Horvaatia, kellele alagrupis Rootsilt saadud kaotus võib valusalt kätte maksta. Võõrustajad vajavad ilmselt viimasest mängust võitu, ent vastas on Prantsusmaa. Olles värskelt näinud horvaatide võitu Norra üle, mängivad nad muidugi head käsipalli, aga kas sellest prantslaste vastu piisab?

Prantsusmaa on pikalt olnud mu lemmikmeeskond ja ma ehk ei nimetaks neid suursoosikuks, aga koos Taaniga ollakse peapretendid kullale. Need kaks meeskonda on kindlasti kõige parema komplekteeritusega. Mõlemal on väga sügav ja tugev koosseis, kust mängude otsustajaks võib kerkida ükskõik kes. Erinevus on ehk selles, et taanlastel on rünnak parem ja prantslased jällegi on väga kõvad kaitses.

Koos Makedooniaga paistab Prantsusmaa sel EM-il silma veel ühe huvitava tõsiasjaga. Suurepäraselt on neis kahes tiimis suudetud ühendada ülikogenud pallurid ja noorem põlvkond ehk kõrvuti ja hea koostööga mängivad 35aastased ning viisteist aastat nooremad mehed. Minu silmis on selline kooslus ideaalne ning on hea näha kui hästi see toimib.

Turniir on sellises faasis, kus meeskonnad peavad olema leidnud optimaalse koosseisu ja katsetusi enam ei tehta. Nüüd otsustab, kes ja kui palju suudavad veel juurde panna. Kindlasti on oma sõna veel öelda Saksamaal ja Hispaanial ning miks mitte ei või üllatada Rootsigi. Prantsusmaale jäid rootslased küll eile selgelt alla, aga maailmameistrite väravavahi Vincent Gerardi tõrjeprotsent oli uskumatu 53.

Laupäeval alistas Horvaatia 1. vahegrupis Norra 32:28 ja Prantsusmaa oli 23:17 üle Rootsist. Mõlemal võitjal on kuus punkti, ent prantslastel mäng varuks. Rootsil ja Norral on neli silma, aga rootslastel on veel ees kohtumine Valgevenega, enne kui kaks Skandinaavia riiki viimases voorus omavahel põrkuvad.