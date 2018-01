Viljandi sai Balti liigas punkti, kuid edasipääsulootused muutusid teoreetiliseks

A-alagruppi juhib hetkel täisedu, 12 punktiga tiitlikaitsja Riihimäe Cocks, kellele järgnevad Dobele ZRHK Tenax ja Klaipeda Dragunas kaheksa ning Šviesa seitsme silmaga seitsmest mängust. Viljandil on kolm punkti, aga järelejäänud kolme kohtumise seas on vastasseis pikka aega võitmatu Cocksiga. HC Kehra Horizon/Pulp&Paperil on kirjas kaks silma, ent kehralastel on ees veel neli mängu.