Postimehe ja Kanal 12 spordimagasin «Spordireporter» alustab uut nädalat üpriski Hispaania-keskselt, sest just Hispaania jalgpalli kõrgliigas korraldas FC Barcelona eile korraliku väravaralli, just Hispaania tennisist Carla Suarez Navarro lõpetas Anett Kontaveidi tee Austraalia lahtistel meistrivõistlustel ja just Hispaania rallilegend Carlos Sainz võitis Dakari kõrberalli.