Milline sporditäht suutis vormeliroolis Schumacherit šokeerida?

«Ma ei mäleta täpselt, kui palju teste me Valentino Rossiga Ferraris tegime. Kindlasti oli neid vähemalt seitse,» vahendab Mazzola sotsiaalmeedias jagatud meenutusi Crash.net. «Neist esimesel läks Valentino rajale ja läbis umbes 10 ringi. Viimasel oli aeg lihtsalt oivaline. Ma mäletan, et Michael Schumacheril, kes koos minuga telemeetriaekraani jälgis, oli šokeeritud, peaaegu uskumatu ilme.»

Schumacheri ametlikud kommentaarid pärast Rossi esimest testi, mille ringiaegu ei avaldatud, olid: «Muidugi võttis tal veidi aega, et sellega harjuda, aga ta oli päeva lõpuks väga muljetavaldav. Ma tean, et tal on veidi kogemusi kartidelt, aga kui võidusõit on sul veres, siis sa tead, mida teha.»