Kurioosum: Arsenali uus täht on sunnitud mängima kahe erineva särginumbriga

Nimelt on Euroopa jalgpalliliidu UEFA reeglites sees punkt, mis ütleb, et ühel eurohooajal tohib kindlat numbrit kanda vaid üks jalgpallur. Sanchez käis Arsenali eest alagrupiturniiril väljakul ja seega on Mhitarjan sunnitud Euroopa liigas, kus Arsenal kohtub 32 parema seas Östersundi klubiga, valima endale uue numbri. Milline see olema saab, pole klubi veel teatanud.