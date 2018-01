Vormelitäht lubas, et tulevikus saab temast rallisõitja

«Praegu on minu karjääris veel liiga vara, et rallisid sõita, aga tulevikus teen seda hobina,» ütles noorem Sainz, kes liikus mulluse hooaja keskel Toro Rosso tiimist Renault ridadesse. «Olen oma isaga palju harjutanud. Meil on maakodus ralliauto, nii et sõidame sellega päris tihti kruusateedel ja ma õpin jätkuvalt üpris palju.»