Peatreener Reim peab Eestit Rahvuste liigas mustaks hobuseks

«Esmapilgul tundub parem grupp, kui oleks olnud koos Rumeenia, Serbia ja Montenegroga nagu tuli leedulastel. Aga seda, kas oli hea grupp, näeb alles novembri lõpus, kui mängud peetud,» kommenteeris Reim vastaste kvaliteeti. Peatreener lubas endale ka ühe olemata jäänud unistuse: «Šotimaa oleks olnud huvitav vastane, ka fännidele, meil on olnud varem mõned ajaloolised lahingud, aga meie jaoks nõrkasid vastaseid ei ole. Tuleb võidelda igas mängus punktide eest.»

Loosikausist oleks Eestile vastaseks tulnud ka Norra koondis, kuid Rahvuste liiga reeglid ei lubanud kolme külma kliimaga riiki ühte alagruppi loosida. Nõnda saime enda punti Kreeka.

«Me oleks soomlastega võinud saalis püsti tõsta ja öelda, et meile norralased sobivad – oleks olnud tore põhjamaade alagrupp. Aga kardetakse seda külma ilma,» naeris Reim. «Kreekaga meil jäi küll viimane mäng viiki, aga Soomelt on vaja revanš võtta (sügisel kaotati maavõistluses 0:3 – toim) ja ka Ungarilt saime viimases mängus suure kaotuse (2013 MM-valikmängus 1:5).» Peatreeneri sõnul võib Eestit pidada alagrupi mustaks hobuseks.

Et Euroopa jalgpalliliit UEFA pelgab põhjala külma ilma, on oodata, et Eesti ja Soome kodumängud jäävad Rahvuste liiga turniiri etteotsa. See aga tähendab omakorda, et aega atra seada ei anta. «Peame kohe kodus kiiresti hakkama punkte noppima – midagi oodata ei ole,» tõdeb Reim.

Et Rahvuste liigas on potentsiaalselt mängus koht EM-finaalturniiril, tasub võitu kindlasti jahtida. Eesti koondise jaoks tähendab see, et meeskond tuleb treeneritele meelepärast jalgpalli mängima saada juba varakult: esimesed maavõistlused on kavas märtsis, viimased MM-finaalturniiri eel juunis. Vahele mahub veel Balti turniir, kus Eesti kohtub avamängus Leeduga.

«Minu soov on see, et neis koondisetsüklites oleks koos võimalikult hea koosseis ning saaksime oma mängu harjutada ja lihvida, et olla sügisel täiesti valmis,» sõnas Reim. Parandamisruumi on nii kaitse- kui ka ründefaasis. «Tuleb keskenduda ja oma mängu parandada.»