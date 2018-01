Sikk jõuab võimsa tähiseni

«Ma ei ütleks, et see oleks tulemus. Ühest küljest on see olnud nii pikaajaline töö ja tähendab, et olen olnud selles asjas hästi kaua sees. Ja võib-olla olen olnud ajaliselt teistest eest – minu paar rallit aastas on viinudki sajani. Mul on olnud hästi palju meeldivaid emotsioone ja ägedaid meenutusi, olen kohanud palju huvitavaid inimesi. Juuksed pole veel halliks täinud – nii palju pole see järelikult stressi tekitanud,» rääkis 38-aastane Sikk Kuku raadiosaatele Powerstage.

Monte Carlo rallil on Sikk samuti kohal, kuid mitte otseselt kaardilugejana. Nagu viimasel ajal tavaks saanud, teeb ta koos Martin Kanguriga Ott Tänaku ja Martin Järveoja kiiruslegendi hädavajalikud muudatused. Sikk tunnistas, et kuigi tööd on omajagu tehtud, ei soovita ta seda isegi oma vaenlasele.

«Eks ta ole närvesööv ja pingeline, eriti Monte Carlos oma eripäraga,» sõnas ta. «Kui oled katse ära teinud, siis võib tulla näiteks uudis, et katse alguses hakkas just lund või vihma sadama ning kogu töö pole enam täpne! Aga on ka neid olukordi, kus asjad on hästi läinud. Ilma vastu ei saa keegi, siis muutuvad need olud kõigile,» selgitas ta.