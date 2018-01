Põnevusmängu võitnud Halep pääses finaali, tiitlinimekiri saab täiendust

Teiseks saab naiste tennis aga uue slämmiturniiri võitja, sest ei Halep ega ka Wozniacki ole varem selleni küündinud. Wozniackil on kirjas kaks finaalikaotust US Openilt (2009. ja 2014. aastal), Halepil Prantsusmaa lahtistelt (2014 ja 2017). Omavahel on varem kohtutud kuus korda, Wozniacki on võitnud neli ja Halep kaks matši. Seejuures on Wozniacki peale jäänud kolmel viimasel korral, viimati aastalõputurniiril koguni 6:0, 6:2. Slämmiturniiril pole rumeenlanna ja taanlanna aga seni vastamisi läinud.