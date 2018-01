Postimees Monte Carlos: Lappi on kindel, et Tänaku värsked ideed muudavad Toyota suveks kiiremaks

«Veidike olen närvis, kindlasti vahetult enne starti tuleb suurem ärevus sisse,» sõnas Lappi Postimehele. «Meie kõige suuremaks väljakutseks on kiiruse leidmine. Nägime eile testikatsel, et minu kiirus polnud kõige parem ning sel ajal, kui teised olid juba kolmandat-neljandat ringi tegemas, otsisin mina ikka veel kiirust otsimas. Arvan, et kui Montes finišisse jõuame, on juba hästi. Rahulikult võtmine on praegu kõige tähtsam,» rääkis ta.

Lappi tunnistas, et kolm testipäeva Monte Carlo ralli eel olid vajalikud. «Testisime jäistes oludes ja seejärel kuival asfaldil. Loomulikult tahtnuks ka lumel sõita, aga oleme õnnelikud, et niigi palju proovida saime.»

Soomlane tõi varasemalt kodumaa meediale antud intervjuudes välja, et koos Ott Tänakuga on Toyota meeskonda tulnud ka värskeid mõtteid. Mida ta selle all täpsemalt mõtles? «Ta on toonud üle Fordist ideid, mida ta tahaks oma auto juures proovida või muuta. Aga me ei saa seda koheselt teha. Võib-olla saame need ellu viia alles kolme-nelja kuu pärast. Aga need on tõsiselt head mõtted ning need muudaksid meie autod kindlasti kiiremaks,» ei lasku rallimees detailidesse.

Lappi sõnul on Toyota aastaga palju arenenud. Teiste meeskondadega ta enne rallit aga oma masinat võrrelda ei proovinud. «Kindlasti oli eelmisel aastal palju küsimärke, eriti täpselt aasta tagasi. Loomulikult on nüüd kõik palju parem – teame, et meil on hea auto, oleme oma probleemidest üle saanud. Samas on ka teised oma puudujäägid likvideerinud ning me ei saa eeldada, et meil on parim masin. Peame vaid enda kogemusi usaldama. Teame, et oleme head.»