Postimees Monte Carlos: Latvala andis Tänakule teada, mida kolleeg-konkurendilt ootab

Latvala sõnul on Tänaku meeskonda sissesulamine läinud edukalt. «Pärast Austraalia rallit sõitsime Jaapanisse ning seal ta küsis meeskonna ja auto kohta. Üritasin talle tagasisidet anda ning tundus, et see aitas,» räägib Latvala. «Ühtlasi tegi Ott eelmisel aastal autoga tutvumise nimel minust ja Esapekkast rohkem testisõite. Üldiselt on meie meeskonnas väga palju eestlasi ning tundub, et ta tunneb ennast nagu kodus.»

Latvala, kes möödunud aastal samuti tiimivahetuse läbi tegi, kinnitas, et Tänakule on aega antud. Ühtlasi andis ta eestlasele nõu – tähtis on olla avatud. «Mina tahan olla kõige suhtes avatud. Me võime küll katsetel üksteisega võidelda, aga tiimi sees ei tohiks olla saladusi. Teiste eest millegi varjamine ei aita mitte kedagi. Seda ütlesin ka Otile, et sellist õhkkonda peab hoidma. Eelmisel aastal oli meil nii meeskonna kui ka sõitjate vahel väga hea fiiling ning selle jätkumine on vajalik. See on meeskonnatöö!»