Põnev sissetung Tänaku privaatmaailma ehk põhjus, mis eestlane on WRC-maailmas nõnda hinnas

Usutavasti poleks Sebastien Ogier viiekordne maailmameister ja M-Sport tänavune tiitlikaitsja, kui Tänak poleks olnud 2018. aastaks nullist üles ehitatud Ford Fiesta WRC peamise testipiloot. Rallitiimi pealik Malcolm Wilson rääkis tänases Postimehes ilmunud intervjuus Tänaku väärtusest: «Mõistagi on Ott väga hea tehnilise taibuga. Tasub meeles pidada, et Ott oli vastutav kogu Fiestaga toimuva eest. Ta kasvas selle autoga koos üles. /.../ Oti töö meie inseneridega on kestnud väga kaua ning nende vahel oli väga hea suhe – see toimis, sest ta teadis, mida on vaja, ning insenerid võtsid tema ideed avasüli vastu.»

Nüüdseks Toyotaga liitunud Tänaku tehniline mõtlemine on maailmale näha igal rallil. Kui ralliässad kiiruskatsetelt teenindusalasse tulevad, ootab neid enne ees väike puhkeala, kus on võimalik meeskonnale ja ajakirjanikele jagada värskeid kommentaare. Enamik sportlasi peab oma võistlusinseneriga maha kiire ja konkreetse vestluse ning on minuti-kahega meediaesindajate päralt. Tänaku autost väljumist tuleb aga oodata viis-kuus minutit või enamgi, sest ta annab auto käitumisest tiimile erakordselt põhjaliku ülevaate.

Ainulaadne pealtkuulamine

Selle reha otsa astusid eile ka WRC All Live saate tegijad. Tänavusest aastast näidatakse MM-sarja kodulehe tasulises osas kõiki kiiruskatseid otsepildis ning hiljem tehakse sõitjatega ka juttu. Esimese kahe teenindusalasse jõudnud piloodi ehk Sebastien Ogier ja Thierry Neuville’i intervjueerimisel probleeme ei tekkinud, kuid kui otsepilt läks Tänaku Yarisele, ei plaaninud eestlane sealt veel niipea väljuda. Seetõttu võtsid saate produtsendid vastu erakordse otsuse ning hakkasid rallisõbrale edastama privaatset vestlust piloodi ja tema abiliste vahel.

Mikrofonid läksid tööle hetkel, kus Tänak arutas oma kehva rehvivalikut: «Võib-olla oli isegi seal soojust, aga asfalt oli kuidagi niiske ja ma ei saanud neid kuidagi tööle.»

«Kas alajuhtimine tuli kurvi keskel või väljudes?» päris insener.

«Keskel.»

«Kui gaasi ei olnud väga peal?»

Tänak selgitas: «Isegi pikemates kurvides, kui hoida gaasipedaali poole peal – isegi mitte sellega mängides, aga seda lihtsalt ühes asendis hoides – tekib tunne, et sa jõuad piirini ja hakkad vaikselt välja vajuma.

Minu jaoks on auto esiosa üpris tundlik. Kui pidamine on tõesti hea, siis on esiosalt vaja rohkem tuge, et auto keerama saada. Kui see muutub halvemaks, siis niipea, kui esiots kaasa aitab, tuleb kohe alajuhitavus. Nii et mõlemal puhul on võimalus alajuhitavuseks. Tundub üsna tundlik.

Esipidurid läksid avakatsel üsna kuumaks …»