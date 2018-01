Tänak võitis päeva esimese kiiruskatse, kuid andis teisel aega tagasi («Ootasime, et on esimene kilomeeter vihma ja 29 kuiva, aga oli täpselt vastupidi.»). Kokku on ta täna võitnud Ogier’d kahe sekundiga, kuid mehi lahutab eilse kahe katse tõttu veel 40,4.

«Puhtalt sõiduga on keeruline talle järgi jõuda, aga see on ju Monte Carlo ralli. Hetkel on see kindlasti veel suur vahe, aga Monte on alati ettearvamatu. Varasemad aastad on näidanud, et juhtuda võib kõike. Tuleb lihtsalt samamoodi jätkata ja oma tempot hoida. Loodetavasti saame masina veel veidi paremaks,» ütles Tänak.