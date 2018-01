Ott Tänak: lähen täna hea tundega magama!

«Üritasime oma kiirust säilitada. On tingimusi, kus tunnen end hästi, on tingimusi, kus ma veel autoga ei harju. Monte Carlos võivad kõik võita,» sõnas Tänak Postimehele pärast katsetelt ralliparki saabumist.

Päeva viiendat ehk terve ralli seitsmendat katset meenutas Tänak nii: «Valitses tõsine segadus, sest sadas kõvasti ja pool kiiruskatset sõitsime pilve sees. Ei olnud väga lihtne, aga pigem oli oluline too katse üle elada ja mitte vigu teha. Olen alati arvanud, et Monte pole puhtalt sõidu ja kiiruse peale, vaid siin on vaja katsetelt puhtalt läbi saada ning tarku otsuseid teha. Nagu näha, kõigil juhtub. Olud on väga keerulised.»