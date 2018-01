Kuningas parandas vea

Ainsad võistlusmängud põhjanaabriga on Eesti pidanud Balti turniiri raames, aga see pole sama tase. Tallinnas elav Soome jalgpallilegend Jari Litmanen alias Kuningas parandas veerandsada aastat vana vajakajäämise, kui loosis Eesti ja Soome vastamisi sügisel algavas uues võistlussarjas, Euroopa Rahvuste liigas. Litmanen proovis küll muiet varjata ja pidulikul tseremoonial tõsist nägu teha, aga võbelev suunurk reetis, et Amsterdami Ajaxiga Meistrite liiga võitjaks tulnud soomlane oli tulemusega väga rahul. Pole ju kahtlust, et septembris ja oktoobris peetavad kohtumised kujunevad põhimõttelisteks lahinguteks ja suurteks maiuspaladeks.