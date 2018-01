Toyota kaardilugejad: me ei ole omavahel konkurendid

Kaheksandat aastat Lappi kõrval istuv Janne Ferm teab, millest paarimees räägib: «Tean, et mõni katse võib olla kui pind tagumikus. Aga seepärast me armastamegi oma tööd. Me armastame väljakutseid ning Monte Carlo ralli on tõeliselt suur proovikivi nii sõitjatele kui ka kaardilugejatele!»

«Need märkmed on kõige tähtsamad, aga need tulevad viimasel minutil,» rääkis ta ning selgitas, et liiga hilja saabuv info võib väga ohtlik olla. «Ma ütleks, et see on korraldajate süü, sest katsete vahed on väikesed ning nad ei jõua meile infot edastada. See ongi selle ralli õudusunenägu ning teeb minu jaoks Monte Carlo ralli väga stressirikkaks.»