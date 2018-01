7 fakti: Kalevis mängib üks endine ja üks tulevane NBA-mees

1. «Kalev alistas Himki». Loos märgitakse, et Isaiah Briscoe ja Gregor Arbeti puudumisel saavutatud võit on eriline, sest kunagi varem pole meeskond niivõrd kuulsate meestega mehitatud vastast alistanud.

2. «Kalevi peatreener on võitnud Euroliiga ja NBA». Donaldas Kairys võitis videoanalüüsijana 26-aastaselt San Antonioga NBA meistritiitli, viis aastat hiljem triumfeeris ta Moskva CSKA abitreenerina Euroliigas.

3. «Kalev mängib modernset korvpalli». Mainitakse, et Kairys on toonud Kalevisse tänapäeva energilise korvpalli, kus kaugvisetel on suur roll. Eduka mängu arhitektideks peetakse tagapaari Branko Mirkovic - Briscoe.

4. «Kalevil on üks endine ja üks tulevane NBA-mees». Endise NBA-mehena tuuakse välja mõistagi Cedric Simmons, tulevase superliiga mängijana peetakse aga silmas Briscoe'd, kelle NBA-sse jõudmine on «vaid aja küsimus».

5. «Kalevi noor ääremängija Janari Jõesaar väärib vaatamist». «Öeldakse, et eestlased on aeglased ja Euroopa korvpallureid pole huvitav vaadata, ent Jõesaar kummutab mõlemad müüdid. 25-aastane mängija võitis USA ülikooli päevil isegi pealtpanekuvõistluse, Ühisliiga paremate soorituste videos on ta tihe külaline.»

6. «Eestlased ei taha nimetada klubi «Kaleviks»». Huvitaval kombel mainitakse, et eestlased, sealhulgas meie meedia, eelistab Kalevist rääkides kasutada sponsornime Cramo, kuna Eesti liigas mängib ka TLÜ/Kalev. Spordisõprade seas võib-olla kasutataksegi Cramot üsna tihti, aga ajakirjanduses ei pea see jutt kuidagi paika. Pealkirjades kasutatakse reeglina just Kalevit, TLÜ/Kalevist kui nõrgemast ja vähemolulisest klubist rääkides kirjutatakse nimi pikemalt välja.