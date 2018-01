Balti võrkpalliliigas tuleb Eesti ja Läti karikavõitjate duell

Pärnul on tabelis kogutud 44 punkti, Saaremaal 43 ja Tartul 39. Tallinna Selver hoiab viiendat kohta (33 punkti), Rakvere on kuues (32 punkti), Järvamaa 11. (12 punkti) ja TTÜ 13. (9 punkti).

Laupäeval kell 17.00 kohtub Pärnu kodus Raseiniai Norvelitaga. Pärnu meeskonna peatreener Avo Keel teab, et nädalavahetuse esimesel vastastel on toimunud mõned muudatused koosseisus. „On mängijaid lahkunud ja uusi mängijaid asemele tulnud,“ sõnas juhendaja.

Saaremaa peab oma mängud sel nädalal võõrsil. Laupäeval kel 17.00 on vastaseks Jekapbilsi Luši, pühapäeval kell 17.00 mängitakse Daugavpilsi Ülikooliga. „Eesti ja Läti karikavõitjate omavaheline duell, saab siis näha, kumb karikas kõvem on,“ sõnas peatreener Urmas Tali Läti karikavõitja Jekapbilsi matši kohta. „Meie ise viimati TTÜ vastu väga head mängu ei näidanud ja püüame eelkõige oma asjadega hakkama saada. Võtame üks kohtumine korraga ja loodan, et suudame trennid väljakul tulemuseks realiseerida,“ kommenteeris juhendaja.

TTÜ meeskond peab kaks mängu võõrsil. Esmalt minnakse laupäeval kell 19.00 vastamisi Daugavpilsi Ülikooliga, pühapäeval kell 16.00 on vastaseks Jekapbilsi meeskond. TTÜ peatreener Janis Sirelpuu teab, et võõrsil on punkte raske võtta. „Mõlemad võistkonnad mängivad kodus väga hästi, meil saab raske olema. Aga tahaks geimilõppudes mängus sees olla ja ikka geimi võidu peale mängida,“ rääkis peatreener, kes peab ilmselt hooaja lõpuni hakkama saama Tarvo Täheta, kes käis jalaoperatsioonil.

Kõik Eestis peetavad kohtumised on nähtavad Postimehe vahendusel, kolme Lätis peetavat mängu (27.01 Jekabpilsi Luši vs Saaremaa, Daugavpils vs TTÜ ja 28.01 Daugavpils vs Saaremaa) näeb otsepildis Volley.ee vahendusel.