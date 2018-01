Järveoja: oli näha, et igal inimesel oli midagi juhtunud

Järveoja sõnul olid esimese katse olud väga keerulised ning kõik meeskonnad tegid lumisel teel piruette. «Oli näha, et igal inimesel oli midagi juhtunud. Proovisime ühes kohas midagi, aga see oli väga keeruline. Lõpus tekkis väike asfaldijoon, aga kui ratas lund puutus, oli jälle mingi olukord. Polnud tahtmist seda riski võtta. Kaotasime küll palju, aga jõudsime vähemalt finišisse.»

Tänaku sõnul kummitab eestlaste Yarist amordiprobleem. «Need on päris jäigad,» sõnas ta. «Ei teagi, milles asi on. Eile õhtul vahetati amorte ning ei tundu päris õige. Proovisime ise paremaks teha, aga see pole päris see,» lisas Järveoja.

Täna on ees veel kolm kiiruskatset, seejuures lähevad kaks esimest kordamisele. «Tahaks loota, et teisel katsel on parem pidamine. Lund vist enam ei tule, praegu sulab päris kõvasti. Ehk on rohkem asfalti, aga ega seal midagi lihtsat olema ei saa – muda ja pori. Eks esiautoga suheldes saame veidi targemaks.»