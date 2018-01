Ogier avaldas, millise vahega tahab Tänakut päeva lõpuks edestada

«Meie vahe on veel normaalne, minu eesmärk on õhtu lõpuks Otti vähemalt 30 sekundiga edastada. Praegu plaan toimib, õhtune katse peaks olema lihtsam ning sellele kaasa aitama. Hetkel olen rahul,» rääkis Ogier Postimehele.

Siiski tunnistas prantslane, et ka tema ei julge praegu rajal endast kõike anda ning gaasi põhja vajutada. «Sellepärast see ongi Monte Carlo ralli. Ma tean, et ma võiksin seda teha, aga ma pigem hoian end veidi tagasi ning olen järjepidev. See pole lihtne!»