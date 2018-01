Latvala Toyota senisest edust: meie omavaheline keemia on suurepärane

«Meie omavaheline keemia on niivõrd suurepärane, sõitjatevaheline suhtlemine on väga hea ning meie sooritus on sel nädalavahetusel olnud võrratu,» kiitis Latvala Postimehele.

Kui soomlane oli enda tänase päeva sooritusega rahul (kokkuvõttes kaotab ta Ogier’le +1.32,7, Tänak on 59,2 sekundi kaugusel – toim), siis päeva teisel katsel muretses ta Lappi pärast. Nimelt oli Latvala jõudnud vaevalt katse finišisse, kui kuulis, et meeskonnakaaslane on jäänud teele seisma.

«Oi-oi. See küll hea ei ole. Esapekka näitas nii head sõitu ja ma uskusin, et tal läheb hästi,» sõnas Latvala ralliraadiole. Lappil purunes rehv, ent soomlane jõudis selle siiski ära vahetada ning kenasti finišisse sõita. Ajaliselt on kaotus suur (+4.38,5), ent Lappi on neljas.

«Muidugi olin tema pärast mures. Meeskonnale on iga liige oluline. Meil oli eelmisel aastal ikka väga rasked ajad, kui pärast Soome rallit sattusime probleemide otsa. Mul on väga hea meel, et oleme nüüd suures mängus tagasi!»

Väike paus teenindusalas ning autod on peagi Monaco poole teel! FOTO: Toyota Gazoo Racing

Tänak arvas, et ei hakka homme piiri peal sõitma ning suuri riske võtma. Latvala nõustub - pigem hoiab ta oma kolmandast kohast kinni kui asub eestlase ja Sebastien Ogier'ga võitlema.