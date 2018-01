Tänaku hea hoog pani soomlased Latvala pärast muretsema

«Kas Ott Tänak põrmustab Toyota rahuliku õhkkonna? Jari-Matti Latvala seisab taas vastamisi kange väljakutsega». Sõnum on lihtne: Latvala peaks tänavu võitlema MM-tiitlile, aga seda vaid juhul, kui eestlane tema enesekindlust ei hävita. «Kui Latvala ja Tänak haistavad, et selle autoga võib kõrgele välja jõuda, lõpetatakse üleüldse heaolu nimel rügamine ja keskendutakse individuaalsele edule. (Tiimiboss Tommi) Mäkinen peab hakkama töörahu hoidma. Kuidas Latvala selle olukorraga hakkama saab? Kas hakkavad kimbutama Volkswageni-aegsed tondid? On ta nüüd rohkem valmis tiimikaaslasega lahingut pidama?»