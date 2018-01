Mäkinen: Tänaku kiirus oli väga-väga üllatav

Toyota naasis MM-sarja mullu ning kohe esimesel rallil jõudis Jari-Matti Latvala teisele kohale. Seekord leppis Latvala kolmanda kohaga ja teine kuulus Ott Tänakule. «Eelmine aasta oli teine koht rohkem seotud õnne ja teiste ebaõnnega. Nüüd olime kogu aeg suures mängus sees. Täiesti erinevad tulemused,» hindas Mäkinen kahte hooaega.

Kuigi Toyota sai mullu ka kaks rallivõitu – Rootsis Latvala ja Soomes Esapekka Lappi – oli Mäkineni arvates hoopis tänavune võistlus Monte Carlos meeskonna seni parim saavutus. «Me ei olnud kodus,» selgitas ta põhjust. «Eelmisel aastal tulid võidud kodustel võistlustel, aga muidugi olid ka need head tulemused. Asi on natukene ka sõitjate näidatud tasemes – kui välja jätta viimase kiiruskatse viga (Lappi langes neljandalt kohalt seitmsendaks - toim), siis oli väga rasketes tingimustes eksimusteta ralli.»

Et Latvala ja Lappi ees suudab Tänak näidata parimat minekut, ei osanud Mäkinen mõistagi oodata. «Olen väga-väga üllatunud. Kõik olid väga üllatunud. Autot tuleb sellistes tingimustes hästi tunda, aga tal oli võimalik vaid neli päeva asfaldil testida. Ja ometi ta harjus masinaga ära. Aga see on terve meeskonna saavutus, sest üksi poleks ta seda suutnud,» tänas tiimiboss ka taustajõude.

Soomlase hinnangul oli Tänaku võimekust tunda juba rallieelsetel testidel. «Meie insenerid hoidsid tema arengul silma peal, aga selliseid asju on väga keeruline hinnata. Ralli on ralli ja test on test. Neil näidatud kiirus on keeruline võrrelda,» rääkis Mäkinen. Nüüd on mõistagi kõik väga õnnelikud, et meeskonnas on sellisel tasemel sõitja. Mäkinen: «Ma rääkisin tema võistlusinseneriga ja ta ütles, et Otiga on suurepärane koostööd teha – temaga on nii lihtne suhelda. Asjad lähevad hästi ja seis tundub ilus.»

Järgmine ralli on kavas juba vähem kui kolme nädala pärast, kui võisteldakse Rootsi lumes. Toyotal ja Latvalal on sealt kaitsta mullune esikoht. «Me teame, et tingimused on meile sobivamad – need on meile kodused olud. Ogier'l on seal võidu võtmine kindlasti raskem ja ma tean, et meie mehed mõtlevad esikohast. Me võrdlesime juba mullu Rootsis (võitnud) autot praegusega ja teame, et oleme veelgi tugevamad. Muidugi seda on ka kõik konkurendid,» sõnas Mäkinen.