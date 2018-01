WRC-sarja uus megaprojekt: kas fiasko või kõigest krobeline algus?

Kogu projekt oli veidi hirmutav, sest ilmselgelt valisime alustuseks kõige raskema ralli. Teame, kui raske on teha raadiot ning televisioonile oli see veelgi raskem. Nüüd pidime kaks asja kokku panema. Aga see oli põnev! Neljapäeva õhtu ei läinud tõesti hästi, aga olgem ausad – iga algus on krobeline.