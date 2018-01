Urmas Tali: kokkuleppeid pole, aga Cretu arvas, et ma võiksin B-koondises siis juba olla

Tali tunnistab, et lahtisi otsi on jätkuvalt üsna palju, sest mitmed B-koondise potentsiaalsed kandidaadid osalevad aprillis juunioride EM-valikmängudel ja peavad teise koha saamisel juuni lõpus ka lisavalikturniiril osalema. Vahepealse aja jooksul lõpetavad paljud neist aga keskkooli. Ent on ka mitmeid asju, mis on loodava B-koondise osas selgeks saanud.

-Urmas, vestlesid jaanuaris esmakordselt pikemalt Eesti koondise peatreeneri ja B-koondise idee eestvedaja Gheorghe Cretuga. Kas jõudsite koostöö osas kokkuleppeni?

Kaks nädalat tagasi sai telefoni teel suheldud, aga mingeid kokkuleppeid me küll ei sõlminud.

-Ometi paistab, et oled nüüd nõustunud B-koondise juhendamise enda peale võtma.

Seda ei saa vist päris nõustumiseks nimetada, kuna näiteks alaliidu peasekretäriga pole ma rääkinud. Aga jah, Gianni (Cretu hüüdnimi – toim.) arvas, et ma võiksin seal siis juba olla.

-Millest te Cretuga rääkisite?

Rääkisime sellest, kuidas B-koondis peaks olema suvistesse tegemistesse kaasatud. Esiteks oli juttu treeningprotsessist ja teiseks võistlusmängudest. Jaanuari lõpus peakski ta koostama B-koondise esialgse nimekirja, kus on 14 mängijat.

-Kui pikaks ajaks B-koondis kokku tuleb?

B-koondis koguneb 1. mail koos A-koondisega. Trenni teeme praeguse plaani kohaselt kuni juunikuu keskpaigani ehk kuus nädalat. Pikemast perioodist pole esialgu juttu olnud. Juuni keskel ehk pärast Euroliiga finaalturniiri langetab Gianni otsuse, kes kuuluvad augustikuisteks EM-valikmängudeks valmistuva meeskonna nimekirja.

-Kas koondised baseeruvad treeningperioodi ajal Rakveres?

Jah, kogu selle aja on plaanis treenida Rakvere Spordihallis. Jagame A- ja B-koondise vahel trenniajad sedasi ära, et saal oleks kogu päeva võrkpalli lainel.

-Osad ütlevad, et B-koondise edukuse määrab see, kas meil on ka meeskondi, kellega lõpuks kontrollmänge pidada.

Jah, eesmärk ongi see, et B-koondis ei näe üksnes A-koondist, vaid saab ka rahvusvahelise kogemuse. Tegelikult on variante küll, lihtsalt siin sõltub nüüd kõik sellest, millised riigid veel B-koondisega välja tulevad ja millised on nende plaanid. Selle selgumine võtab veel omajagu aega. Aga iseenesest ei juhtu ka midagi väga hullu, kui neid mänge ei tule.

-Millised mängijad B-koondisse peaksid kuuluma?

See ei ole minu rida. Need otsused teeb Gianni.

-Eeldan, et sul on siiski õigus B-koondise teemadel ka oma arvamus öelda.

Seda küll, eks me ikka arutame. Kuna koodiseperioodi ajal on keeruline mängijaid õpetama või kasvatama hakata, sõltub valik suuresti sellest, milliseid mängijaid Gianni A-koondist silmas pidades näha tahab. B-koondis on koht, kus ta saab noori vaadata ja katsetada.

-Kas B-koondisse kuuluvad eranditult noormängijad või võiksid sinna kuuluda ka mõned profivõrkpallurid, kes A-koondisse hetkel ei mahu?

Ei, sellised mängijad peaksid kuuluma A-koondise suurde nimekirja, kust peatreener saab suve jooksul vajadusel meeskonda kedagi juurde kutsuda. (Muigab.) Keith Puparti ja Martti Juhkami koht pole kindlasti B-koondises.

-Lõpetuseks, kas vead B-koondise tegemisi üksinda või on oodata ka abilise lisandumist?