Käsipalli EM-blogi: Kalmer Musting: finaal, mida kõik ootasid, toimus hoopis pronksimängus

Väravavahtidel võikski eraldi peatuda, sest nemad oli sel finaalturniiril suures rollis. EM-i parimaks valitud Vincent Gerard päästis prantslastele mitmeid mänge, Rootsi paari Andreas Palicka-Mikael Appelgren puhul oli lausa seadus, et nad meeskonda kohati tassisid, Šterbik oma sissetulekuga finaalis ning paljud teisedki tõestasid kui tähtis on puurivahi roll käsipallis.

Teinegi tervelt EM-ilt silma jäänud teema on väravavahtidega seotud ehk nende asendamine väljakumängijaga. Olgu siis vähemusse jäädes või seitse kuue vastu ülekaalu tekitades, aga seda taktikalist käiku kasutati palju ja edukalt. Riskid üldjuhul õigustasid end, sest mitte ainult ei andnud see lisamängijat rünnakule, vaid tundus, et meeskondade koostöö ja võitlusvõime tõusis astme võrra kõrgemale.

Finaal, mida kõik ootasid ehk Taani ja Prantsusmaa vastasseis, toimus hoopis pronksimängus, aga üldiselt – käsipalli suurriigid on endiselt tipus. Vahed on väikesed, tase väga kõva, aga tipptiimide puhul oli reegliks, et neil on pikk pink ja praktiliselt võrdseid mehi igale positsioonile vähemalt kaks võtta, kui mitte rohkem.»