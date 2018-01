Klavan jääb ilmselt kõrvale ka homsest liigamängust

Vigastatud on ka Inglismaa koondise poolkaitsja Adam Lallana, keda samuti vaevab väike lihasemure. Paranenud on Lallana koondisekaaslane Jordan Henderson, kes sekkus vahetusest mängus West Bromwich Albioniga.

«Meil on mõned vigastatud, kuid tundub, et need, kes mängisid eelmises mängus, on valmis ka seekord,» kommenteeris Klopp ning lisas, et algkoosseis pole veel paika pandud.