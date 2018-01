Tali tunnistab, et lahtisi otsi on jätkuvalt üsna palju, sest mitmed B-koondise potentsiaalsed kandidaadid osalevad aprillis juunioride EM-valikmängudel ja peavad teise koha saamisel juuni lõpus ka lisavalikturniiril osalema. Vahepealse aja jooksul lõpetavad paljud neist aga keskkooli. Ent on ka mitmeid asju, mis on loodava B-koondise osas selgeks saanud.