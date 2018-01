Võrkpalli otsepilt: kas Pärnu suudab raskest seisust välja tulla ja euroteed jätkata?

Edasipääsu kindlustamiseks tuleb Pärnul võõrsil võita tulemusega 3:0 või 3:1 ning seejärel ka kuldne geim. Pärnu peatreener Avo Keel oli pärast avamängu siiski lootusrikas. «Kahju on muidugi, aga sellist tunnet enne korduskohtumist küll pole, et meil enam mingit võimalust ei eksisteeri. Selge see, et neil on kodusaali eelis ja seal saab olema keeruline, aga mitte võimatu, suurt vahet kahe meeskonna vahel ei ole,» sõnas peatreener.