Postimehe otsepilt: Simple Session saab hoo sisse kvalifikatsioonidega

Simple Sessioni võistlejate nimistu on tänavu erakordselt tugev: Tallinna kohale lendavatel rulatajatel ja BMX-ratturitel on ette näidata lausa 58 X-Mängude medalit, neist 29 kulda. Võistlema saabub X-Mängudelt BMXis 10 ja rulasõidus 3 aegade jooksul medali teeninud sportlast: trikiratturitest Garrett Reynolds, Daniel Dhers, Ryan Nyquist, Kevin Peraza, Devon Smilie, Simone Barraco, Gary Young, Pat Casey, Bruno Hoffmann ja Broc Raiford ning rulatajatest Alex Sorgente, Pedro Barros ning Greg Lutzka.

Kokku on võistlejatel ette näidata 58 eri toonides X-Mängude medalit: 29 kulda, 17 hõbedat ja 12 pronksmedalit. Medalimeeste seas võistlevad Simple Sessionil ka X-Mängude kõige värskemad ehk 2017. aasta BMX- ja rulavõitjad.

Kokku on Simple Sessionile saabumas 182 võistlejat 29 riigist, esindatud on: Eesti, Läti, Leedu, Poola, Venemaa, USA, Costa Rica, Kanada, Mehhiko, Suurbritannia, Argentina, Ecuador, Saksamaa, Soome, Rootsi, Holland, Venezuela, Austraalia, Jaapan, Ukraina, Itaalia, Kreeka, Prantsusmaa, Hispaania, Colombia, Brasiilia, Šveits, Belgia ja Itaalia. Võistluse pileteid on müüdud kahekümnesse välisriiki.