Võrkpalli otsepilt: suurlahingu ootuses Pärnu peab TTÜ vastu peaproovi

Kell 16.00 Lilleküla gümnaasiumis algavas mängus suvepealinlasi võõrustavad tudengid on liigas tänavu saanud neli võitu ja 14 kaotust, millega hoitakse 14 meeskonna konkurentsis 13. kohta. Pärnakad on võitnud 17 mängu ja kaotanud kaks – täpselt sama seis saarlastega, kel on täna vaba päev.