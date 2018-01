Postimehe video: kuidas sulanduvad väliseestlased Eesti saalihokimeeskonda?

Kui Soome on Tallinnas kindel soosik, siis teise MM-pääsme osas otsustav kohtumine peaks eeldatavalt toimuma laupäeval Eesti ja Poola vahel, kes maailma edetabelis vastavalt 9. ja 14. kohal. Ülejäänud turniiril osalejate tabelikoht on oluliselt nõrgem – Belgia on 25., Holland 27. ja Liechtenstein 33. kohal.

«Ma ei alahindaks ühtegi vastast, ei Hollandit ega Belgiat. Kui me esimesi mänge ei võida, pole viimastest midagi kasu,» märkis Eesti peatreener Risto Lall päev enne valikturniiri algust. «Koosseisus on mõningaid noori mehi, aga jagub ka kogemusi. Kooslus on sobiv, ühtne ja ühtemoodi mõtlev. Ainsana puudub ründaja Kaspar Kallion, kes pole kahjuks põlvevigastusest taastunud.»

Eesti meeste koondis on seni osalenud kõigil 11-l MM-finaalturniiril. Parimaks saavutuseks on 2010. aasta 7. koht. Kahel eelmiselt MM-ilt naasis Eesti kaheksanda kohaga. 12. MM-pääset minnakse püüdma, nagu alates 2006. aasta MM-ist tavaks, Rootsist pärit väliseestlaste abiga, keda seekord kuulub meeskonda kuus. Kuidas Rootsist päri

«Pole mitte kunagi raskusi olnud. Mõlemad on suhtlemisaldis ja vastuvõtlikud. Keegi pole pahane, et nad väliseestlastena Eesti koondisesse trüginud, vaid näitavad alati kõva vaimu. Keelebarjäär aegajalt ilmneb ja vahel tuleb inglise keel appi võtta, aga minu silmis on nad 100% eestlased,» sõnab Eesti koondise kaitsja Mats Tamme.

Eesti koondise kapteni Roman Passi jaoks on algav MM-tsükkel juba karjääri üheksas. «Kui saab Eesti eest mängida, siis olen alati kohal. Vähemalt seni, kui kutsutakse ja saalihoki mulle ikka meeldib,“ sõnab Pass. Mida peab Eesti koondis tegema, et algav MM-tsükkel lõppeks esimest korda maailma kuue parema sekka jõudmisega? Pass: «Ma ei usu, et peaksime teistmoodi mängima. Kõik on peas kinni. MM on nädalapikkune turniir ja peab oskama jõudu viimasteks mängudeks jätta.»