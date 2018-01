Eesti jalgpalliliiga parima mängija karjäär jätkub Belgias

Wilrijk on omapärase (lähi)ajalooga klubi. Pärast eelkäija Beerschot AC pankrotti 2013. aastal muudeti nimi KFCO Beerschot Wiljrik’iks ja alustati uut teekonda Belgia madalaimalt liigatasandilt. Järgnenud neljal hooajal on eranditult alati ronitud ühe astme võrra kõrgemale – seejuures on äärmiselt reaalne ka tänavu esiliigast kõrgseltskonda murdmine.

Nimelt lõpetas Sappineni uus tööandja Proximus liiga hooaja esimese poole (ehk sügisringi) esimesena, mis annab automaatselt koha meistriliiga otsustavatele üleminekumängudele. Need play-off kohtumised peetakse kevadel.

Wilrijk peab oma kodumängud 1920. aasta suvemänge võõrustanud Antverpeni olümpiastaadionil. Meeskonna koosseis on äärmiselt kirju – ka ründeliinis, kus Sappineni ootab konkurents 30-aastase endise Austria koondislase ning Napolis ja Saksamaa Bundesligas mänginud Erwin Hofferi, mullu Kameruni koondise koosseisus Aafrika meistritiitli võitnud Jacques Zoua ning veel kahe Musta Mandri palluriga: togolase Euloge Placca Fessou ja kongolase Kule Mbomboga.

22-aastane Sappinen kuulub Florasse alates 2005. aastast. Eesti meistriliigas debüteeris ta 2013. aastal. Ta on kahekordne Eesti meister (2015 ja 2017) ja karikavõitja (2013 ja 2016), meistriliiga parim mängija (2017), suurim väravakütt (2017) ja parim noormängija (2015). Eesti A-koondises on Sappinenil kirjas 16 mängu ja 2 väravat.

Flora andis mälestused ja sõbrad kogu eluks, tiitlid pealekauba

Täna pärastlõunal edukalt meditsiinilise testi läbinud Sappineni sõnul on mängijad ja klubi jätnud esimeste päevadega väga professionaalse mulje. «Ootan põnevusega, et saaks uue koduklubi eest väljakule joosta ning aidata meeskonnal välja võidelda pilet kõrgliigasse,» lausus ta Flora kodulehekülje vahendusel.

«Aasta oli 2005, kui ma tegin esimese trenni Flora noortesüsteemis. Edasiste aastate jooksul on klubi andnud mulle kuhjaga häid mälestusi ning sõpru kogu eluks, lisaks meistritiitlid ja karikavõidud. Selle aja sisse on jäänud ka raskemaid hetki, kuid üheskoos on nendest raske tööga alati edukalt välja tuldud. Aitäh kõikidele treeneritele, kes on minuga vaeva näinud ning edu meeskonnale peagi algavaks hooajaks!» lisas Sappinen.

FC Flora spordidirektor Norbert Hurt sõnas, et klubi visioon mängijate välismaale aitamisel on eelkõige suunatud Saksamaa poole. «Vahesammuna näeme mängijate jaoks ideaalsena mõnd Skandinaavia või Kesk-Euroopa liigat, näiteks Norra, Belgia, Šveits. Saksamaa tundub olevat meie mängijate tüübile kõige sobivam koht, kus on võimalik läbi lüüa ning see on ka põhjus, miks me selle suuna oleme võtnud,» selgitas Hurt.