Ralli vs. F1, mida arvab Monte Carlo?

Monaco vürstiriigis ollakse oma uhkete autosporditraditsioonide üle uhked. Kui 1911. aastal vürst Albert I ellu kutsutud esimene ralli oli mõeldud eelkõige turistide meelitamiseks, siis nüüd on Monte Carlo ralli võitmine prestiiži küsimus – kes jaanuarikuus rasketel mägiteedel autot ei lõhu ning võidab, on tõesti tegija.

Sama saab öelda ka kevadise Monaco F1-etapi võitja kohta, sest kes nõelasilmakurvist Louis II tunnelisse jõudes suurel kiirusel seina ei sõida, on juba väga ohtlik konkurent. Ometi on linnaelanike sõnul kahe ala vahel väike võimuvõitlus ning üha enam pööratakse tähelepanu just vormelile. Kas tõesti on vormel populaarsem?