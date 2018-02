«Kõik käis päris kiiresti. Ma sain pärast trenni teada, et Ross County on minust huvitatud, aga midagi kindlat ei olnud. Läksin koju ja arvasin ise, et olukord on nii-naa, et kas läheb asjaks või mitte. Aga siis helistas Fulhami akadeemia direktor, et asi on nii kaugel, et peaksin juba tunni pärast Šotimaale lendama,» rääkis Käit.