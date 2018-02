Laane olukorrast Ethnikoses: meil on ametis juba kolmas peatreener

«Kui aus olla, siis ootused olid hooaja alguses natukene kõrgemad. Probleeme on olnud mitmeid, kahe põhimängija lahkumise järel neile võrdväärset asendust ei leitud ning pärast teist liigamängu vallandati peatreener, kes oli eelmise hooaja aasta treener. Uue treeneri käekirjaga meeskond ei harjunudki ja nüüd on meil ametis juba kolmas peatreener. Loodame, et asjad lähevad paremuse poole,» selgitas Laane olukorda Korvpall24.ee portaalile.